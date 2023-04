Feyenoord-Roma, a breve la decisione: trasferta romanista a forte rischio

ROTTERDAM - Dopo la decisione del viceprefetto vicario di Roma , Raffaela Moscarella, che ha vietato la trasferta ai tifosi del Feyennord in occasione della sfida all'Olimpico, anche le autorità olandesi starebbero pensando ad un divieto per i tifosi giallorossi . Si sta valutando di vietare l’accesso al De Kuip per l'andata dei quarti di finale di Europa League, in programma il 13 aprile a Rotterdam e a breve la decisione sarà ufficialmente comunicata.

Roma-Feyenoord, trasferta vietata per i tifosi olandesi

Roma, i motivi per la possibile trasferta vietata

La motivazione principale è la forte rivalità tra le due tifoserie, con il timore di possibili scontri. C'è infatti ancora tensione per il caos scatenato per le vie della Capitale nel 2015 (fu danneggiata anche la Barcaccia in Piazza di Spagna) e la quanto successo a Tirana in occasione della finale di Conference League dello scorso anno. C'è inoltre da considerare il rischio che i tifosi del Feyenoord possano sfogare la loro frustrazione per la loro sicura assenza nella gara di ritorno in programma il 20 aprile a Roma. Non solo: ci sarebbe anche la volontà di non concedere vantaggi alla squadra di Mourinho, visto che gli olandesi non avranno i loro tifosi per la sfida di ritorno.