Materazzi: “Mourinho è speciale. Ecco perché gli ho detto vaff***”

ROMA - Insieme hanno fatto la storia dell'Inter, vincendo il Triplete nel 2010, e negli occhi dei tifosi nerazzurri c'è ancora quell'immagine di Mourinho che scende dalla macchina per abbracciare Materazzi , in lacrime, dopo la finale di Champions League vinta contro il Bayern Monaco. José e Marco hanno condiviso anni bellissimi: "Era speciale, sapeva i nomi di tutti i nostri figli e di tutta la nostra famiglia", ha raccontato l'ex difensore a Italian Football TV.

Il retroscena di Materazzi

Poi Materazzi ha proseguito, ricordando proprio quell'abbraccio e svelando un retroscena: "Nessun altro l’ha mai fatto con me. Per me non era una sorpresa, ma per mia moglie sì, quando la incontrò le disse ‘ciao Daniela'. Cosa gli dissi quando mi abbracciò? ‘Vaffa***’. Perché mi lasciava con Benitez (ride, ndr)".