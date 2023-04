De Rossi, il commovente tatuaggio per papà Alberto che emoziona i tifosi

Daniele De Rossi ha voluto omaggiare il padre Alberto, ex allenatore della Roma Primavera, in un modo davvero speciale. Il gesto che scalda il cuore è rappresentato da un tatuaggio che ha del commovente. L'ex numero 16 e capitano giallorosso che si è infatti inciso sulla pelle un'immagine a cui entrambi sono legatissimi.

Il tatuaggio di De Rossi per papà Alberto

Daniele De Rossi, per realizzare un gesto così speciale, non poteva certo affidarsi ad un tatuatore qualunque. Così la scelta è stata delle più semplici: Alberto Marzari, suo tatuatore di fiducia che ha come cliente anche un certo Josè Mourinho, l'allenatore della Roma che aveva voluto incidere sul suo braccio le 3 coppe europee da lui conquistate. Il tatuaggio dell'ex numero 16 e capitano giallorosso è molto particolare e raffigura Alberto De Rossi che, con la maglia del Livorno, tiene per mano il piccolo Daniele. Un tatuaggio iniziato mesi fa e terminato ieri che raffigura un momento a cui entrambi sono molto legati.