Mourinho sfida il cronista olandese: "Se perdo non piango dieci mesi. Io..."

Botta e risposta, con il sorriso, tra José Mourinho e un cronista olandese. Senza perdere mai la serenità Mou non le ha mandate a dire all'unico giornalista locale presente in conferenza che gli ha fatto una domanda. Nello specifico: Mou ha detto un paio di volte che se lui perde una partita di certo non rimane insonne dieci mesi. A tutti è parso subito chiaro il riferimento a Slot, tecnico del Feyenoord, che parla spesso della finale di Tirana. Quando, poi, il giornalista olandese gli ha fatto presente che oggi la Roma ha giocato bene ma le è mancato il gol come, appunto, successo al Feyenoord in Conference, Mou ha risposto piccato.