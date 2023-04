Roma, il sacrificio di Cristante: il retroscena su come ha giocato contro l'Udinese

Bryan Cristante non è, magari, il giocatore più mediatico della Roma, tantomeno il più social. Ma è uno di cui gli allenatori, da quando è alla Roma, non vogliono mai fare a meno. José Mourinho per primo. Questa sua disponibilità lo ha portato, finora, a giocare 216 partite con la Roma, con una media di quasi 40 gare a stagione. Non dice mai di no, Cristante, arrivato nel 2018 dall'Atalanta come trequartista e finito, anche, a fare il difensore centrale. Domenica, contro l'Udinese, dopo il colpo alla testa sarebbe dovuto uscire, i medici glielo avevano consigliato, ma Bryan ha detto subito: "Io gioco". E si è preso anche la responsabilità di calciare il rigore nonostante avesse un campo visivo non proprio ottimale. Ma come ha fatto a giocare nonostante la profonda ferita?