In Inghilterra celebrano Mourinho: "Come Ancelotti…"

ROMA - Anche in Inghilterra esaltano Mourinho. Il tecnico portoghese nella sua esperienza a Trigoria ha messo in bacheca il primo trofeo della storia giallorossa, e sta trascinando la squadra verso la qualificazione in Champions League. L’Olimpico esaurito, una squadra dal rendimento soddisfacente al netto del budget messo a disposizione dalla società: “Solo Sampdoria e Lecce hanno speso meno di noi” ha dichiarato il tecnico portoghese all’inizio del campionato, in una stagione durante la quale la squadra è stata anche privata di Nicolò Zaniolo, l’uomo decisivo del successo in Conference League.

Il paragone con Ancelotti

In Inghilterra, The Athletic ha paragonato l'esperienza romana di Mou a quella di Carlo Ancelotti nell'Everton, ovvero una sorta di rampa di lancio per tornare nel calcio stellare della Champions League. "Mourinho - scrivono gli inglesi - non se n'è mai andato".

I top club ci provano

Dall’alto dei loro budget stellari, le big del calcio europeo stanno guardando con grande attenzione le mosse del tecnico della Roma. Il finale di stagione potrà essere decisivo - scrive The Athletic - tanto quanto i piani del direttore generale Tiago Pinto e del proprietario Dan Friedkin. La qualificazione in Champions League porterebbe portare soldi freschi nelle casse del club, ma le quotazioni di Mourinho sono in netto rialzo.