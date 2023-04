Anche per Dybala arrivano i nuovi scarpini

Da Dybala a Leao passando per Pedri, Jude Bellingham, Alessia Russo, Trinity Rodman, Mary Fowler, Leo Messi, Catarina Macario, Mo Salah, Declan Rice, Serge Gnabry, Joao Felix, Gabriel Jesus, Florian Wirtz, e molti altri. C'è una grande novità per il finale di stagione: in un momento in cui il calcio si appresta ad entrare nel periodo decisivo Adidas alza la temperatura, presentando con orgoglio Heatspawn Pack, l'ultima edizione della sua gamma di scarpini che mette in mostra nuove ed eccitanti colorazioni per i suoi iconici modelli. Realizzato per garantire prestazioni di altissimo livello, il pack di scarpe da calcio più caldo di adidas accende lo stile con un audace e incandescente colore di base arancione. Predator sfoggia una straordinaria combinazione arancione-nero, X Speedportal un mix luccicante oro, nero e arancione mentre Copa mostra un'elegante miscela di arancione e bianco sporco: i tre modelli insieme infiammano i campi di tutto il mondo con accuratezza d’eccellenza, velocità eccezionale e tocco impeccabile nei momenti in cui conta di più. L'Heatspawn Pack continua a presentare tutti i tratti chiave che i fan amano in ogni modello di scarpino adidas.