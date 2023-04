Roma-Feyenoord 4-1: gol e highlights del match di Europa League

Altalena di emozioni all'Olimpico. La Roma crea tanto ma la sfortuna impedisce di trovare un vantaggio che arriverà poi al 60' con Spinazzola. All'80' per il Feyenoord Paixao pareggia il match e gela i 67 mila romanisti in festa. Per gli olandesi la semifinale sembra cosa fatta, per Dybala no. La Joya trova il gol dei supplementari all'89' e riaccende la festa dei suoi tifosi. A ipotecare il match nei supplementari e consegnare la semifinale contro il Leverkusen ci pensano El Shaarawy e Pellegrini. Rivivi il match