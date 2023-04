Mourinho contro Slot, la lite di fuoco: "Vattene a casa, in fretta!"

Dopo aver festeggiato con i tifosi l'accesso all'ennesima semifinale europea della Roma, Josè Mourinho non le ha mandate a dire al collega olandese Slot dopo averlo incontrato nel tunnel. Le prime indiscrezioni avevano riferito che lo Special One si fosse rivolto all'allenatore del Feyenoord "semplicemente" urlandogli contro in maniera sarcastica "respect", ma come mostrato dai nuovi aggiornamenti social, il portoghese non si sarebbe limitato solo a quello.