Bayer Leverkusen, festa prima della Roma: ecco quante birre c'erano nel bus

LEVERKUSEN (Germania) - A Leverkusen c’è stata grande festa per il raggiungimento delle semifinali di Europa League, la squadra ha esultato insieme ai propri tifosi per il traguardo raggiunto. Nel viaggio di ritorno che ha riportato i calciatori in città, il capitano del Leverkusen Lukas Hradecky ha svincolato il consumo di alcolici a bordo. “Conosco il nostro autista - ha dichiarato il capitano - anche lui deve aver bevuto qualcosa, ma penso che cinque birre siano consentite”.

La frenata del diesse

A riportare la squadra con i piedi per terra c’ha pensato il direttore sportivo Simon Rolfes, preoccupato per l’imminente sfida di campionato contro il Lipsia che mette in palio punti importanti per la qualificazione in una delle competizioni europee. "Una o due birre possono anche andar bene - ha dichiarato il dirigente - ma i ragazzi non devono esagerare: è giusto festeggiare, ma dobbiamo anche pensare al resto della stagione: domenica ci attende una partita difficile”.