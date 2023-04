Roma in ritiro a Bergamo: ecco dove Spalletti furioso aspettò Totti in corridoio

BERGAMO - La Roma è pronta per l'importante gara di questa sera contro l'Atalanta , sfida significativa per la lotta alla zona Champions e per prendere punti sulla Juventus e la Lazio. Trasferta ostica per la squadra di José Mourinho che deve fare i conti con la fatica dei centoventi minuti giocati giovedì scorso all'Olimpico contro il Feyenoord e che hanno portato alla qualificazione alla prossima semifinale di Europa League.

Questa sera la sfida che richiama tanti incroci tra i due club, l'ultimo la scorsa stagione con la vittoria per 4-1 per i giallorossi. Bergamo richiama anche altri scenari e retroscena, come la sfuriata di Luciano Spalletti a Francesco Totti e altri suoi compagni di squadra nell'aprile del 2016, poche ore prima del match di campionato.

L'episodio risale alla sera prima, quando in albergo dopo cena Totti in camera sua decide di invitare Nainggolan e Pjanic per giocare a carte, una delle grandi passioni di Francesco sin dall'infanzia. Ore 23,30: Spalletti arriva davanti alla stanza di Totti e si siede per terra, con la schiena appoggiata alla parete aspettando l'uscita dei giocatori. Intorno a mezzanotte (un quarto d'ora dopo il "coprifuoco") - dopo un messaggio whatsapp di De Rossi a Totti per avvisarli della presenza del tecnico - escono Pjanic e Nainggolan: Spalletti imbufalito li rimprovera e aspetta solo il giorno successivo per parlare con Totti.