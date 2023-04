Ennesimo infortunio per la Roma: Belotti fuori con il Milan, la frase alla panchina

Dopo Kumbulla, costretto ad uscire per un problema al ginocchio, la Roma è stata costretta a lasciare fuori, all'intervallo, Andrea Belotti. Al suo posto El Shaarawy. Non è ancora chiaro il motivo che ha costretto Mou a togliere l'attaccante, ma Belotti ha provato a rientrare in campo salvo poi sedersi in panchina dopo aver detto allo staff tecnico che non ce la faceva a rientrare. Belotti ha avvertito un fastidio dopo uno scontro alla fine del primo tempo, a fine partita Mourinho, in conferenza, chiarirà le sue condizioni.