Roma, El Shaarawy ko: "E' finita". Poi scoppia in lacrime in panchina

Al minuto 69' di Monza - Roma è arrivato l'ennesimo infortunio della stagione giallorossa. Si tratta di Stephan El Shaarawy che dopo un'azione prolungata per tentare di conquistare il possesso della palla ha subito un infortunio muscolare.

Il ko di El Shaarawy in Monza-Roma

Stephan El Shaarawy è l'ennesimo infortunato in casa Roma. Il giocatore è stato costretto a lasciare il campo nel secondo tempo della partita con il Monza e dal suo labiale si sono lette le parole "È finita". Una volta uscito dal terreno di gioco il calciatore è scoppiato in lacrime in panchina.