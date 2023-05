Matt Damon tifoso della Roma: a New York con la sciarpa giallorossa

In vista del match contro l'Inter, i giallorossi hanno potuto contare su un tifoso in più. L'attore statunitense Matt Damon è stato ospite del Roma Club New York, ed ha assistito alla sfida tra gli uomini di Mourinho e quelli di Simone Inzaghi insieme ai tifosi giallorossi. Su Twitter sono state diffuse le immagini di Matt Damon con la sciarpa giallorossa e i tifosi della squadra giallorossa.