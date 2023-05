Roma, buone notizie per Mourinho: Wijnaldum torna ad allenarsi

ROMA - Buone notizie per la Roma in vista della semifinale di andata di Europa League contro il Bayer Leverkusen . Gini Wijnaldum infatti è tornato ad allenarsi parzialmente con il gruppo. Questa mattina il centrocampista olandese ha svolto la seduta atletica insieme ai compagni: la lesione che lo attenuto a lungo fermo adesso sembra scomparsa e il giocatore gradualmente aumenterà i carichi di lavoro per esserci giovedì sera nella sfida contro i tedeschi.

Wijnaldum, come sta

Mourinho spera di averlo a disposizione dal primo minuto, ma è più probabile che possa entrare a partita in corso per poi essere totalmente a disposizione per la gara di ritorno che si giocherà la prossima settimana in Germania. Totalmente a disposizione invece Paulo Dybala ha svolto l’allenamento insieme ai compagni.