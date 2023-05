Mourinho, svelati gli appunti segreti contro l'Inter: c'entra Matic

La strategia di José Mourinho contro l'Inter, i suoi appunti e, in parte, i suoi pensieri. Lo scoop è del giornalista di Dazn, Tommaso Turci, che su Instagram ha pubblicato la foto di un foglietto scritto in panchina dal tecnico portoghese. Disciplina persa, palla persa: prima fase. Matic lato palla: queste le parole scritte da Mourinho.

Appunti Mourinho: qual è la parola chiave

Quello che colpisce, nel foglietto di Mou, lasciato in panchina prima di andare con la squadra sotto la Sud, è però un'altra cosa: sulle palle inattive cross in area di rigore, scrive ancora l'allenatore della Roma. Poi, tutto in maiuscolo: EQUILIBRIO. E, infine, blocco basso, per proteggere la difesa. Poche parole, ma estremamente chiare di cosa sia José Mourinho e di cosa voglia dalla sua squadra.