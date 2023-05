Roma, brutta sorpresa per Foti dopo il Bayer: trova la macchina senza sportelli

Oltre al danno anche la beffa. Salvatore Foti, allenatore in seconda della Roma, è stato vittima di un furto nella notte tra giovedì e venerdì, dopo la vittoria giallorossa contro il Bayern Leverkusen. Il vice allenatore della Roma era in tribuna a causa della squalifica subita dalla Uefa per il suo comportamento durante la gara contro il Feyenoord: Foti ha ricevuto tre giornate di squalifica ma la Roma è pronta a fare ricorso.