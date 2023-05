La Roma pareggia a Bologna: Champions più lontana, ora testa al Bayer Leverkusen

La testa della Roma, inevitabile, è a Leverkusen, dove giovedì è in programma la semifinale di ritorno di Europa League. Per questo Mourinho rivoluziona la squadra contro il Bologna, molto ben allenato da Thiago Motta, suo amico, allievo ed ex giocatore.

20:39

Mourinho e il paragone con Ancelotti

20:10

Mourinho in conferenza, subito polemica con Dazn

19:55

96'-Bologna-Roma termina 0-0

Finisce la partita: 0-0 il risultato finale

19:51

93'-Zirkzee sfiora il gol

Svilar esce male, Zirkzee si avventa sul pallone ma il suo tiro termina sull'esterno della rete

19:49

90'-Inizia il recupero

Via al recupero di Bologna-Roma: saranno 5 i minuti di extra time

19:46

86'-Abraham di testa, nessun pericolo per Skorupski

Cross di Pellegrini, Abraham salta bene di testa ma non impensierisce Skorupski

19:36

77'-Gioiello di Pellegrini, non ci arriva Abraham

Lancio millimetrico, alla Totti, di Pellegrini per Abraham, ma l'inglese davanti a Skorupski non riesce ad agganciare il pallone. Al termine dello scatto l'inglese sente l'inguine tirare ma sembra non essere niente di grave

19:34

75'-E' il turno di Matic

Esce Tahirovic e entra Matic per l'ultimo quarto d'ora

19:28

69'-Entra Pellegrini per Solbakken

Mourinho toglie Solbakken e inserisce Lorenzo Pellegrini

19:27

69'-Triplo cambio anche per Motta

Escono Ferguson, Arnautovic e De Silvestri, entrano Moro, Zirkzee e Lykogiannis

19:20

60'-Tiro di Camara: fuori

La Roma ha preso in mano il pallino del gioco: ci prova Camara dalla distanza, il suo tiro termina fuori.

19:13

54'-Mou mette i titolari

Escono Celik, Wijnaldum e Belotti, dentro Abraham, Mancini e Bove.

19:11

53'-Si ferma Celik, Roma in ansia per Leverkusen

Piove sul bagnato in casa Roma: problema muscolare per Celik alla coscia sinistra, il terzino rischia di non esserci giovedì a Leverkusen.

19:06

48'-Ferguson ci prova, Svilar blocca

Stesso copione del primo tempo: Ferguson tira, il portiere blocca senza problemi

19:05

47'-Orsato riprende Mourinho

Orsato riprende Mourinho che aveva avuto da ridire col quarto uomo. Mourinho non replica e sorride ironico

19:03

46'-Via al secondo tempo: nessun cambio

Riparte il secondo tempo, per ora nessun cambio

18:59

Si scalda Abraham

Si scalda in campo al Dall'Ara Tammy Abraham: entrerà subito al posto di Belotti?

18:46

45'-Finisce il primo tempo

Dopo un minuto di recupero termina sullo 0-0 il primo tempo

18:43

43'-Punizione di Zalewski: palla alta

Sulla successiva punizione dopo il fallo su Wijnaldum Zalewski tira bene ma il pallone è alto sopra la traversa

18:42

42'-Bonifazi ferma Wijnaldum: ammonito

Bella giocata di Wijnaldum che si gira al limite dell'area: lo ferma Bonifazi, ammonito

18:41

41'-Possesso palla in mano al Bologna

Partita senza grandi emozioni, il Bologna ha il 78% di possesso palla finora, la Roma il 22%

18:32

32'-Dominguez ci prova, bene Svilar

Dalla distanza il Bologna prova a sorprendere Svilar, ma il portiere della Roma è attento e blocca

18: 24

24'-Belotti si divora il vantaggio

Roma vicinissima al vantaggio: grande accelerazione di Solbakken che lascia sul posto Sosa e poi serve in area Belotti. L'ex Torino non riesce ad incrociare e Skorupski salva.

18:23

23'-Ancora Orsolini: alto

Il Bologna si fa rivedere dalle parti di Svilar, ma il sinistro del giocatore di Motta è alto

18:19

18'-Missori si fa vedere davanti a Skorupski

Bella azione della Roma con Zalewski che serve sull'altra fascia Missori, bravo a farsi vedere da Skorupski che manda in angolo.

18:17

17'-Orsolini col sinistro, Svilar attento

Primo tiro del Bologna con Orsolini: il suo sinistro è deviato in angolo da Svilar

18:07

7'-Fallo su Solbakken, la Roma protesta

La Roma protesta per un fallo di Sosa su Solbakken lanciato in area e fermato con il braccio largo sul collo. L'arbitro fa proseguire.

18:04

4'-Cristante ferma Arnautovic

Arnautovic prova a essere pericoloso davanti a Svilar, è bravo a chiudere Cristante (oggi capitano)

18:00

Bologna-Roma, si parte

Via alla partita: al seguito della Roma quasi 3mila tifosi

17:50

Mourinho: "Nessun esame per i giovani"

A Dazn ha parlato anche José Mourinho: "Ho fiducia in chi giocherà, è un gruppo che lavora bene e vuole essere sempre disponibile. Svilar lavora ogni giorno al massimo della sua potenzialità, merita di giocare. I giovani? Questa è un'opportunità per tutti, per Missori per giocare per la prima volta dall’inizio, ma non mi piace l’idea dell’esame, tutto è parte della crescita, chi è in panchina gioca di solito 90’ e oggi glieli risparmiamo, ma se serve giocheranno anche loro. Il mio abbraccio con Arnautovic? Gli ho chiesto dell’infortunio, mi ha detto delle settimane difficili che ha avuto e poi gli ho doverosamente chiesto come stanno famiglia e bambini".

17:45

Thiago Motta sul turnover della Roma

A Dazn Thiago Motta ha così commentato la formazione della Roma: "E' sempre una buona squadra, ognuno fa le sue scelte e io penso a me. Ognuno ha i suoi problemi. Noi la affronteremo come sempre".

17:29

Roma, le sorprendenti scelte di Mourinho

Mourinho decide di rivoluzionare tutta la formazione:

17:17

Bologna-Roma, le formazioni ufficiali

Queste le formazioni ufficiali di Bologna-Roma

Bologna (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Bonifazi, Sosa, Cambiaso; Dominguez, Schouten, Ferguson; Orsolini, Barrow, Arnautovic.

La Roma invece gioca con il 3-5-2: Svilar; Celik, Cristante, Ibanez; Missori, Camara, Tahirovic, Zalewski; Solbakken, Wijnaldum; Belotti

Stadio Dall'Ara, Bologna