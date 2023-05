Allenamento Roma, novità per Dybala: Mourinho deve scegliere

Piccoli e percettibili i progressi di Paulo Dybala . L'argentino vuole esserci a tutti i costi per la gara della semifinale di ritorno di Europa League con il Bayer Leverkusen e dopo l'allenamento della Roma di ieri individuale, è tornato anche a lavorare parzialmente in gruppo. Resta ancora da capire il possibile minutaggio che Mourinho ha in mente per la Joya , ma una tattica è già nella mente del tecnico portoghese...

L'impiego di Dybala in Bayer Leverkusen-Roma

Si giocasse oggi Bayer Leverkusen-Roma il piano di Mourinho per Dybala sarebbe lo stesso del ritorno con il Feyenoord: partenza dalla panchina e ingresso a match in corso. Ma avendo ancora l'allenamento della vigilia e il risveglio muscolare di giovedì, l'allenatore giallorosso si prenderà fino all'ultimo secondo per poter decidere. Nel frattempo però, non vuole farsi trovare impreparato e per questo sta lavorando anche sulla formazione senza l'argentino.