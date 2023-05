Roma, l'allenamento verso il Bayer: Smalling, Dybala e Celik in gruppo

ROMA - Vigilia importantissima in casa Roma in vista della semifinale di ritorno con il Bayer Leverkusen in programma giovedì 18 maggio alla BayArena. José Mourinho può sorridere per alcuni recuperi importanti che hanno svolto la seduta di rifinitura a Trigoria.

Buone notizie per Mourinho

Paulo Dybala, Zeki Celik, Stephan El Shaarawy e Chris Smalling hanno cominciato in gruppo la rifinitura con i primi 15 minuti aperti ai media. Tutti e quattro i calciatori saranno convocati da José Mourinho, ma per il momento dovrebbero partire dalla panchina. Soprattutto Dybala e Celik verranno nuovamente valutati domani mattina al risveglio muscolare. Ancora out, invece, Llorente, Kumbulla e Karsdorp. Nel frattempo dalle 11 di questa mattina la Roma ha aperto la nuova campagna abbonamenti per la stagione 2023-24 e in un'ora sono stati già staccate oltre mille tessere.