Roma, Abraham: "Fiducioso per Budapest. Un sogno la seconda finale consecutiva"

ROMA - Cresce l'attesa e l'adrenalina in casa Roma in vista della finale di Europa League, in programma il 31 maggio, che i giallorossi disputeranno contro il Siviglia . Il conto alla rovescia è iniziato e tra chi è fiducioso per la gara c'è Tammy Abraham.

Abraham e la fiducia in vista della finale

"Per la finale sono fiducioso, abbiamo voglia di giocarla e per fare bene dobbiamo affrontarla tutti insieme. Ma già giocare due finali in due anni è un risultato straordinario, ne sono orgoglioso. L'Europa League è una competizione importante, una partita secca in cui dobbiamo lasciare tutto. Personalmente non ho mai avuto paura. Ho già giocato diverse finali e dobbiamo essere positivi e dare del nostro massimo, ripensando al viaggio fatto per raggiungere il nostro obiettivo", ha dichiarato l'inglese nel media day della Uefa a Trigoria in vista della finale di Budapest.

Abraham e la scelta sul futuro

"Da attaccante l'obiettivo è segnare, ma alla fine conta sollevare i trofei. Cosa è cambiato dallo scorso anno? Forse lo stile di gioco e alcuni giocatori, ciò che non è cambiato è che difendiamo come una squadra in modo compatto. Per un attaccante forse non è il massimo perché preferirebbe segnare il gol, ma sono pronto a sacrificarmi per la squadra". Infine assicura: "Il futuro? Non dipenderà dall'Europa League".