Totti, frecciata a Pallotta: “Friedkin in silenzio? C’è chi parlava troppo”

ROMA - Quando parla, lascia il segno come quando era in mezzo al campo. E da romano, sa piazzare la stoccata vincente anche a distanza di tempo. L’ex capitano della Roma Francesco Totti non ha mai amato l’ex presidente Pallotta, l’uomo che ha messo fine alla sua carriera in giallorosso. E frequentemente torna a colpire il bersaglio.