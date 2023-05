Fu un flop della Roma, ora fa gli addominali sullo yacht e fuma: lo riconoscete?

Mido e l'allenamento 'speciale'

Con diversi chili di troppo e lontano dalla forma dei tempi migliori, tanto che diversi tifosi hanno faticato a riconoscerlo, Mido si è fatto riprendere mentre faceva gli addominali sulla plancia di uno yacht in navigazione. Niente di strano se non fosse che in bocca aveva una sigaretta accesa e al suo fianco un drink: "Duro il precampionato" scrive qualcuno scherzando tra i commenti, dove non manca chi mostra di apprezzare il suo metodo di allenamento e lo definisce "Re".