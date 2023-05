Roma, contro il Siviglia con la maglia rossa o con quella bianca? Ecco la decisione

ROMA - Meno due alla finale di Budapest, tensione alle stelle tra i tifosi della Roma che sono pronti a volare in Ungheria per sostenere la squadra nella sfida contro il Siviglia. Tanta attesa per l'inizio del match, ma anche di sapere con quale maglia giocherà la Roma la sua seconda finale europea consecutiva. Tra scaramanzia , tradizione e semplice curiosità .

Roma, ecco con quale maglia giocherà contro il Siviglia

Sarà Siviglia-Roma, quindi con la Roma tecnicamente in trasferta. Il rischio quindi di dover quindi giocare con la maglia bianca o con i calzettoni bianchi (che i tifosi non gradiscono particolarmente)? La buona notizia per i romanisti è che la squadra spagnola ha il bianco come primo colore sociale, quindi non ci saranno problematiche. La Roma quindi giocherà con la divisa interamente rossa, compresi i calzettoni. Sarà di buon auspicio? Per tanti sarà così, perché anche nella finale di Tirana contro il Feyenoord la Roma giocò esattamente con la stessa divisa. E il risultato è storia.