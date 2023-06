Siviglia-Roma, gestaccio di Bounou ai rigori: cosa ha fatto

Yassine Bounou si è messo in mostra nella notte di Budapest come uno degli eroi della finale di Europa League , trascinando il Siviglia al successo con le sue parate. Il portiere marocchino è stato più volte decisivo sulle occasioni della Roma , in particolare su Abraham e Belotti. Ha fatto ancora meglio ai rigori, dove ne ha parati ben due (Mancini e Ibanez) risultando decisivo nella vittoria finale.

Bounou, gestaccio sul rigore di Cristante

Bounou, però, non si è sottratto ad usare qualche "trucco" per distrarre e togliere concentrazione ai giocatori giallorossi. Le telecamere lo hanno infatti ripreso sul primo rigore di Cristante mentre indica le proprie "parti intime" per provocare il giocatore. Non ha avuto però l'effetto sperato, dato che Cristante ha trasformato il primo rigore. Non è andata bene, però, a Mancini e Ibanez che si sono lasciati ipnotizzare.