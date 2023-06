Roma, cosa è successo dopo la sconfitta: Mourinho in lacrime, Friedkin va via

Il discorso alla squadra in campo: "Resto qui per voi. Meritate rispetto, tutta l'Europa ha visto cosa avete fatto. Non ho rimpianti e non dovete averne neanche voi. Io sto qui e lotto con voi". Le lacrime da solo, quando pensava di non essere visto da nessuno, tra una conferenza e un'intervista. Una maglietta regalata a un bambino. Il ritorno in aereo a Roma, con arrivo all'alba, in silenzio. Il giorno di riposo concesso oggi: "Andiamocene tutti a casa". José Mourinho, dopo la prima finale persa della sua carriera, ha cercato per prima cosa di tirare su i suoi giocatori. E ha ribadito loro, in campo e nello spogliatoio: "Siamo noi, solo noi". A cosa si riferiva José?