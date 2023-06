La Uefa condanna l'aggressione a Taylor: "Gli arbitri garantiscono integrità ed equità"

ROMA - La Uefa condanna l'aggresione ad Anthony Taylor nell'aeroporto di Budapest. L'arbitro di Siviglia-Roma discusso fortemente da Mourinho per la sua direzione della finale, ieri pomeriggio è stato contestato dai tifosi romanisti, a tal punto da essere scortato fuori dal gate dalla polizia. Oggi la Uefa ha deciso si pubblicare un comunicato per condannare gli episodi in aeroporto: "La UEFA condanna con veemenza il comportamento violento rivolto all'arbitro Anthony Taylor e alla sua famiglia. Tali azioni sono inaccettabili e minano lo spirito di fair play e di rispetto che la UEFA sostiene. Gli arbitri svolgono un ruolo cruciale nel garantire l'integrità e l'equità del gioco, e la loro sicurezza e il loro benessere sono della massima importanza. La UEFA è ferma nel suo impegno a creare un ambiente sicuro e rispettoso per tutti i partecipanti, compresi gli arbitri, e non tollererà alcuna forma di comportamento violento nei loro confronti.



Esortiamo tutti i giocatori, gli allenatori e i tifosi ad abbracciare i valori della sportività, a trattare gli arbitri con dignità e rispetto e a unirsi a noi nel sostenere i più alti standard di condotta dentro e fuori dal campo. La UEFA mantiene una stretta collaborazione con la polizia locale e la sicurezza aeroportuale a partire dall'arrivo degli arbitri nelle città ospitanti. Tuttavia, siamo costantemente impegnati a migliorare le misure di sicurezza per gli ufficiali di gara in coordinamento con le autorità locali. Valuteremo attentamente gli incidenti e incorporeremo preziosi spunti nei nostri futuri processi di pianificazione degli eventi".