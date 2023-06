Rigore su El Shaarawy in Roma-Spezia, Rocchi: "Tutto giusto, vi spiego"

Roma-Spezia, la spiegazione di Rocchi sul rigore

Gianluca Rocchi ha voluto spiegare il rigore fischiato in favore della Roma per il fallo su El Shaarawy nel finale della partita contro lo Spezia (all'88') che ha permesso ai giallorossi di pareggiare la partita e di conquistare l'accesso all'Europa League e che ha condannato la squadra di Semplici allo spareggio contro il Verona per non retrocedere in Serie B. Rocchi ha infatti dichiarato: "Il difensore frana sul giocatore diretto in porta, poi la caduta fa certamente parte della valutazione. L'attaccante cade male perché viene tamponato da dietro. Sono contento della decisione".