Cristian Totti carica papà Francesco all'Old Trafford: "Facci un gol"

Il papà è il primo eroe di ogni figlio. Non fa eccezione Cristian Totti che da sempre è abituato a condividere il grande amore per il padre con migliaia di tifosi, che ogni giorno dimostrano tantissimo affetto per l'ex capitano della Roma. Il primo tifoso di Francesco è sempre Cristian, che questa volta lo ha seguito in quel di Manchester, per una partita benefica che vedrà il ritorno in campo all'Old Trafford dell'eterna bandiera giallorossa. A sedici anni di distanza dall'ultima volta, quel Roma-Manchester United del 2007 che ha visto i romanisti perdere 1-0 nella fase a gironi di Champions League, l'ex numero 10 torna ad allacciare i suoi scarpini proprio qui per un’amichevole organizzata da Soccer Aid, con lo scopo di destinare fondi per i programmi benefici di sviluppo dell’Unicef.