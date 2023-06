Roma, 22 anni dall'ultimo Scudetto: da Sensi a Candela, i ricordi social

ROMA - Dal 17 giugno 2001 al 17 giugno 2023. Sono trascorsi 22 anni dallo storico terzo scudetto della storia della Roma, quello conquistato all'Olimpico con il 3-1 rifilato al Parma dalla squadra guidata da Fabio Capello. Un gruppo costruito alla perfezione dall'allora presidente, l'indimenticabile Franco Sensi. Sua figlia Rosella, come da tradizione, lo ha ricordato con un bellissimo post pubblicato sul suo account Instagram: "Grazie papà perchè hai regalato un sogno a una cittá. Grazie papà per i ricordi che ci hai lasciato e che sono ancora vividi dentro di noi. Mille volte grazie per quello Scudetto rimasto nella storia, arrivato dopo sacrifici che hai scelto di fare per regalare gioia ai tifosi della Roma".