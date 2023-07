Stadio Roma a Pietralata: il comitato di quartiere presenta ricorso al Tar

Stadio Roma a Pietralata, il comunicato del comitato di quartiere

Nel comunicato si sottolinea: "Abbiamo analizzato la delibera in tutte le sue parti e verificato come siano sparite la maggior parte delle prescrizioni riportate dagli uffici tecnici nella chiusura della conferenza dei servizi preliminare - sottolineano ancora i referenti ancora nel comunicato -. Ribadiamo che ogni documento che verrà approvato sarà verificato ed in caso contestato, compresa la modifica promossa dall'Ass.re Veloccia alle NTA, per cui i nostri legali sono già all’opera nel verificare le modifiche proposte". Inoltre, le associazioni e i comitati di quartiere si stanno impegnando, in rete con le altre realtà di città come Milano e Parma, per promuove un giudizio di costituzionalità della Legge Stadi: "Proseguiamo per la nostra strada, per difendere il verde pubblico e il quadrante intero della città dall'ennesima speculazione e speriamo che le istituzioni preposte al futuro giudizio - concludono - entrino nel merito della questione in maniera capillare".