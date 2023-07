Roma, Abraham e Kumbulla "compagni di riabilitazione" a Trigoria

ROMA - Prosegue la preparazione della Roma di Mourinho, con i giallorossi che stanno lavorando duramente in vista della prossima stagione. In attesa delle prossime amichevoli e degli sviluppi sul mercato, i giocatori si allenano senza sosta a Trigoria. Insieme a loro anche chi deve recuperare dagli infortuni, come Abraham e Kumbulla.