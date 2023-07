Braga-Roma, dove vederla in tv

Braga-Roma: orari e canali

La gara amichevole Braga-Roma è in programma alle ore 21 allo stadio di Albufeira e sarà visibile su Dazn.

Dove vedere Braga-Roma in diretta TV

Braga-Roma sarà visibile in diretta tv, su Dazn Sky Sport Calcio (canale 202 Sky) e anche in chiaro su Tv8 (Canale 8 del DT) Per vederla in tv quindi ci si dovrà connettere all'app della piattaforma tramite smart tv. In alternativa è possibile utilizzare console come Playstation o Xbox o dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX.

Dove vedere Braga-Roma in streaming

La partita tra Braga e Roma sarà visibile in streaming su Dazn.

Braga-Roma in diretta: la cronaca

Primo test in Algarve per la Roma di Mourinho e il test è già di spessore contro una delle squadre migliori del calcio portoghese. Qui le probabili formazioni

