Diretta Braga-Roma 0-1: LIVE finisce il primo tempo

Subito un test di spessore per la Roma di Mourinho , che scende in campo per la sua prima amichevole nel ritiro in Algarve. I giallorossi sfidano il Braga , tra le migliori squadre portoghesi, nel piccolo stadio di Albufeira. Segui la sfida in diretta .

21:50

45+3' - Finisce il primo tempo

Si chiude la prima metà di gioco con i giallorossi in vantaggio grazie alla rete di El Shaarawy. Roma decisamente più pericolosa in campo, anche con una traversa colpita da Mancini.

21:42

41' - Problemi anche per Mancini

Scontro in area tra Belotti e Mancini, con quest'ultimo che inizia a perdere sangue dopo la botta.

21:38

37' - Bruttissimo intervento su El Shaarawy

Entrata a forbice di Fonte su El Shaarawy, che resta a terra dolorante. Un intervento decisamente eccessivo per un'amichevole. L'esterno riesce poi a rientrare dopo qualche minuto.

21:33

32' - GOL ROMA! Sblocca El Shaarawy

Roma in vantaggio! A sbloccare la partita ci pensa El Shaarawy, che riceve un ottimo assist da Zalewski, bravo a puntare la difesa portoghese e poi a trovare il compagno sul primo palo, che non può sbagliare.

21:30

29' - Braga pericoloso, Rui Patricio salva

Da calcio di punizione Horta sfiora il vantaggio ma trova la grande reazione di Rui Patricio.

21:28

26' - Mourinho prende indicazioni dalla tribuna

Il tecnico giallorosso scrive sul suo taccuino e parla spesso con il suo vice Foti: anche dalla tribuna lo Special One segue attentamente i suoi giocatori.

21:21

19' - Problemi per Mancini

In caduta, dopo il colpo di testa che ha colpito la traversa, Mancini si fa male e resta a terra. Il difensore esce dal campo, ma rientra dopo qualche minuto riprendendo il suo posto.

21:18

17' - Traversa di Mancini!

Prima grande occasione della Roma, ed arriva da palla inattiva: calcio d'angolo di Aouar per Mancini che colpisce di testa, con il pallone che sbatte contro la traversa e torna in campo. Poi problemi per il difensore giallorosso, che resta a terra.

21:14

13' - Partita equilibrata

Squadre in totale equilibrio in questa fase, con la pressione della Roma che non porta però ad occasioni per impensierire la difesa portoghese.

21:06

6' - Spinge subito la Roma

Alzano i ritmi i giallorossi, lanciati in avanti a caccia del vantaggio.

21:01

1' - Si comincia!

Fischio dell'arbitro: inizia Braga-Roma.

21:00

Roma e Braga in campo

Scendono sul terreno di gioco i portoghesi e i giallorossi: sta per iniziare la partita.

20:55

Roma, gli ultimi risultati

I giallorossi di Mourinho sono reduci da due successi contro Boreale e Latina. Ora il livello si alza decisamente, con la sfida contro il Braga.

20:43

Braga-Roma, i precedenti

L'unico precedente tra i portoghesi e i giallorossi risale alla stagione 2020/2021, con la sfida nei sedicesimi di finale di Europa League vinta, sia all'andata che al ritorno, dalla squadra di Fonseca.

20:37

Roma, colloquio tra Morata e Simeone: i dettagli

Lungo confronto tra l'attaccante spagnolo, tanto desiderato da Mourinho, e il tecnico dell'Atletico Madrid. (LEGGI TUTTO)

20:28

Aouar esclusivo: "Roma, già ti amo!"

L'intervista alla mezzala francese di origine algerina, che ha già chiari gli obiettivi: "Ambizione e umiltà sono le doti che servono a una squadra per vincere le partite e dare spettacolo". (LEGGI TUTTO)

20:24

Mourinho si "allena" per la Salernitana

Il tecnico per la prima di campionato sarà squalificato: per l'amichevole contro il Braga ha deciso di seguire la sfida dalla tribuna, lasciando la guida al suo staff.