Mourinho esclusivo: domani l’intervista al Corriere dello Sport - Stadio

Domani in edicola con il Corriere dello Sport - Stadio una grande esclusiva: per la prima volta dal suo arrivo alla Roma José Mourinho rilascia un’intervista a un quotidiano. Nella lunga one to one con il nostro direttore, Ivan Zazzaroni, Mourinho racconta tutte le sue verità: il rapporto con i Friedkin e Pinto, quello con i tifosi, le sue idee sul mercato. E spiega soprattutto cosa è successo davvero nella notte di Budapest. Un appuntamento imperdibile, un’intervista di cinque pagine tutta da leggere.