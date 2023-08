Mourinho, la Roma in 10 e Aouar: tutta la verità su cosa è successo con il Partizani

Togliere Aouar per preservarlo dai tanti falli e colpi duri degli avversari. Ma non solo. Nel concitato finale di Partizani-Roma a Tirana José Mourinho ha fatto terminare la partita in 10 alla sua squadra per un motivo ben preciso. Ecco, nel dettaglio, cosa è successo.

Aouar e la Roma in 10 a Tirana, il retroscena

Nel finale di gara l'allenatore del Partizani ha tolto un giocatore perché voleva farne entrare uno che già era stato impiegato nel primo tempo. L'arbitro, ovviamente, ha detto di no. A quel punto Mourinho, che già si era lamentato perché gli avversari erano in 10, ha fatto la sua contromossa togliendo Aouar. Essendo un allenamento, e non una partita ufficiale, per lui non aveva senso giocare in superiorità numerica. E dovendo mettere in panchina uno dei suoi ha scelto l'ex Lione, tra i più tecnici della squadra, preso di mira con interventi al limite dagli avversari.