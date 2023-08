Roma-Salernitana: Bruno Conti in panchina e Rapetti allenatore, ecco perché

Con Mourinho squalificato, insieme al suo vice Salvatore Foti e a parte del suo staff, l'allenatore formale della Roma domenica sera contro la Salernitana sarà Bruno Conti perché in possesso del patentino di prima categoria. A dirigere la squadra, però, sarà il preparatore Stefano Rapetti. Ancora una volta quindi Bruno Conti, bandiera giallorossa, risponde presente, ma con il massimo rispetto per chi lavora con i giocatori tutti i giorni: la sua sarà una presenza solo formale. Stefano Rapetti allenerà la squadra come già fatto in questo precampionato: preparatore atletico, molto vicino a Mourinho dai tempi dell'Inter, gode della massima fiducia dell'allenatore e dei calciatori e sarà quindi lui a prendere tutte le decisioni nell'esordio in campionato.