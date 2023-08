Torna a parlare Mourinho: tutto sulla conferenza stampa di Roma-Salernitana

ROMA - José Mourinho è squalificato e non sarà in panchina all'Olimpico per l'esordio della Roma in campionato contro la Salernitana ( al suo posto Bruno Conti e il preparatore Stefano Rapetti ) ma ha deciso comunque di tornare a parlare alla vigilia della sfida con i campani dopo settimane di silenzio, eccezion fatta per i sibillini post social con cui ha 'acceso' l'estate giallorossa .

Lo 'Special One' infatti interverrà domani (sabato 19 agosto) a Trigoria nella conferenza stampa in programma per le ore 15. Grande attesa tra i tifosi della Roma, con il tecnico che traccerà probabilmente anche il bilancio di un mercato che non è ancora chiuso per il club giallorosso, al lavoro per consegnare a Mou almeno un altro attaccante.