Morto Carlo Mazzone: addio a uno degli storici allenatori del calcio italiano

Il mondo del calcio piange. Roma piange. Carlo Mazzone , storico allenatore della Roma. e decano dei tecnici italiani, è morto oggi. Aveva 86 anni. Allenatore amatissimo dai tifosi e dai grandi campioni, da Francesco Totti a Roberto Baggio fino a Pep Guardiola e Andrea Pirlo , Mazzone lascia un vuoto enorme nel calcio italiano. Per il tecnico che è stato, ma anche per l'uomo. E per tutto quello che ha dato allo sport. Mazzone era il detentore di record di panchine in Serie A : 792 ufficiali, 797 considerando i cinque spareggi. Nel 2019 gli è stata intitolata la nuova tribuna Est dello Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno, e nello stesso anno è stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano.

Mazzone e la Roma, un rapporto speciale

Mazzone ha allenato tanto in Serie A ma con Roma, con la sua Roma, ha avuto un rapporto speciale. Perché non era solo una questione di calcio, ma di cuore. L'ha allenata, dopo averci giocato da ragazzo, dal 1993 al 1996 e pur non ottenendo chissà quali risultati ha ottenuto un traguardo ancora più importante: è entrato nel cuore della gente. Per quella corsa sotto la Sud dopo il derby vinto per 3-0. E per aver creduto, più di tutti, in un ragazzino biondo e un po' sfrontato di nome Francesco Totti. E a quel ragazzino, poi, ha fatto più da papà che da allenatore. Un po' come a tutti i romanisti. E un po' come a tutti i tifosi italiani: impossibile non volergli bene. E impossibile non stimarlo, perché al netto dell'affetto e della simpatia, Carlo Mazzone è stato un grande allenatore.