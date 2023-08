Roma, dopo Azmoun c'è ancora uno slot per gli extracomunitari: il motivo

La Roma ha scelto Serdar Azmoun come rinforzo del reparto offensivo. Il club giallorosso punterà sull' attaccante iraniano , che ha incontrato lo scorso anno nella doppia semifinale di Europa League . In occasione della gara di ritorno, il tecnico Josè Mourinho fu protagonista di un curioso siparietto con lui, a testimonianza dell'affetto e della considerazione nei suoi confronti.

Azmoun non occuperà nessuno slot: ecco il motivo

Azmoun è in arrivo nella capitale e il suo prossimo tesseramento non impedirà alla società giallorossa di tesserare un altro extracomunitario. Paredes, che lo scorso anno ha giocato in Italia con la maglia della Juventus, da regolamento, non occuperà nessuno slot. Alla Roma, dopo l'acquisto di Azmoun (che ha già effettuato una videochiamata con Mourinho) resterà quindi una casella libera, che potrà essere occupata eventualmente da Marcos Leonardo a gennaio o da un altro acquisto.