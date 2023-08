Zalewski, trauma al costato: come sta dopo lo scontro in Verona-Roma

ROMA - È stato un grande spavento. Ma per fortuna non dovrebbero esserci gravi conseguenze. Nicola Zalewski è tornato da Verona con un forte trauma al costato , è stato colpito duro all’altezza dello sterno nello scontro con Duda a inizio ripresa. Sul momento Zalewski non riusciva a respirare tanto che ha chiesto subito il cambio (al suo posto è entrato Karsdorp). Ma dopo pochi minuti, soccorso dai sanitari della Roma , si è ripreso ed è tornato regolarmente con il volo della squadra. In diretta alcuni compagni temevano che il trauma fosse cranico.

L'infortunio di Zalewski

In realtà non era così. Resta il dispiacere di aver lasciato la squadra sul risultato di 0-2: Mourinho gli aveva chiesto di giocare terzino destro nella difesa a quattro, nel tentativo di ribaltare la brutta situazione del primo tempo, ma ha dovuto quasi subito cambiare a causa dell’incidente. Fino a quel punto tra l’altro Zalewski non era andato male, neppure da esterno sinistro del 3-5-2: era stato anche pericoloso al tiro. Ora andrà valutato giorno per giorno: se non ci saranno intoppi sarà disponibile per la partita di venerdì contro il Milan.