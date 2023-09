Mourinho dopo il rigore al Milan, le frasi furiose all'arbitro: "Vergogna, si è buttato, è giallo" FOTO

I tifosi, come logico e come sempre, sono con José Mourinho. Le telecamere lo hanno inquadrato mentre, al momento del fallo di Rui Patricio su Loftus-Cheek, che porta poi al rigore di Giroud, Mou dice all'arbitro: "Vergogna, si è buttato, è giallo". Subito dopo, quando il Milan esultava per il vantaggio, Mou (e Nuno Santos) hanno applaudito ironicamente l'arbitro. Magari la Roma, non certo brillante ieri contro i rossoneri, avrebbe perso comunque, ma il rigore dopo neppure 10' non è andato giù al tecnico della Roma. Che, infatti, nel post partita ha deciso di non parlare.