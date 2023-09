Roma, tornano i prezzi popolari allo stadio. E l'Olimpico avrà 3mila posti in più

Importanti novità per i tifosi della Roma . Dalla partita contro l'Empoli del prossimo 17 settembre all'Olimpico, tra curve e tribuna Tevere , ci saranno 3mila biglietti in più a disposizione. Questo, tra le altre cose, ha consentito alla società di tornare a prezzi popolari : probabilmente hanno influito anche le proteste dei tifosi, ma la Roma sceglie, poco prima di una partita importante, di tornare ad andare incontro ai tifosi.

Stadio Olimpico, da Roma-Empoli aumenta la capienza

L'Olimpico, per le partite in casa della Roma, dalla partita con l'Empoli avrà circa 3mila biglietti in più. Tornano circa 600 posti liberi tra le due curve (era dai tempi del post barriere che alcuni seggiolini non venivano messi in vendita) e tornano a disposizione tutti i posti della Tevere Parterre visto l'annullamento dei lavori per gli Europei di atletica.

Roma-Empoli, le info sui biglietti

I biglietti per la partita tra Roma e Empoli saranno in vendita da domani alle 12. I prezzi partiranno da 24 euro. Sono previste riduzioni per gli Under 16 nei settori Distinti Nord-Est, Tevere Parterre Nord, Tevere Parterre Sud, Monte Mario Laterale Nord e Monte Mario Top Nord.