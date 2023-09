Roma in lutto: addio a Ginulfi, il portiere che parò un rigore a Pelé

ROMA - È morto a 81 anni Alberto Ginulfi, a lungo portiere della Roma, poi estremo difensore anche del Verona, della Fiorentina e della Cremonese. Ginulfi, nato a Roma il 30 novembre 1941, era malato da un po' di tempo. A dare la notizia della sua scomparsa sono stati i famigliari. L'ex portiere si era stabilito a vivere ai Castelli, non lontano dalla Capitale. Cresciuto nella Spes di San Lorenzo e poi approdato nelle giovanili giallorosse (nel 1960 vinse il titolo italiano juniores con i ragazzi del tecnico ungherese Geza Boldizsar), Ginulfi si era fatto le ossa nella Tevere Roma, per poi vestire la maglia della Roma ininterrottamente dal 1962 al 1975. Il 3 marzo 1972 entrò nella storia per aver parato uno dei pochissimi rigori sbagliati in carriera da Pelé, durante un'amichevole tra Roma e Santos allo Stadio Olimpico, davanti a 70 mila spettatori.