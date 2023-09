Bojan Krkic torna al Barcellona: ecco cosa farà l'ex punta della Roma

BARCELLONA (SPAGNA) - Ritorno a casa per Bojan Krkic , che dopo il ritiro è stato riaccolto a casa da quel Barcellona che lo aveva lanciato giovanissimo nel grande calcio. Una famiglia lasciata poi per girare l'Europa e il mondo e indossare le maglie di Roma, Milan, Ajax, Stoke City, Alaves , dei canadesi del Montreal e dei giapponesi del Vissel Kobe .

Bojan, le parole dopo il ritiro

"Negli ultimi anni mi sono preparato nell'ambito della gestione sportiva - aveva detto il 33enne ex attaccante della Spagna dopo il recente ritiro -. Ho vissuto molte esperienze, al di là del calcio, sono pronto a far parte di un club, nella gestione sportiva o nella gestione umana dei giocatori ". Parole che nascondevano forse contatti già avviati con il Barcellona, dove ora è stato accolto dal suo ex compagno e attuale direttore sportivo dei catalani Deco che lo ha voluto nel suo staff.

Bojan in lacrime dà l'addio al calcio: "È il momento, farò altro"

I compiti di Bojan nel Barcellona

Nel club blaugrana, come spiegato da 'Mundo Deportivo', Bojan avrà diversi compiti ma si occuperà soprattutto di giovani in una realtà che può vantare tanti baby in rampa di lancio come Lamine Yamal (16), Pau Cubarsí (16) o il portiere Diego Kochen (17). Da ex 'enfant prodige' del Barcellona potrà infatti dispensare preziosi consigli ai suoi 'eredi', oltre che prendersi cura dei talenti grezzi chiamati a farsi le ossa nella squadra B o in prestito. Giovani che spesso hanno sofferto il distacco dalla 'Masia' e che ora avranno in Bojan un importante punto di riferimento.