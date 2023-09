Clamoroso sfogo del pilota Ryanair: "auto distrutta per Lukaku, chi paga?"

Non si placano le polemiche per le auto danneggiate a Ciampino dai tifosi della Roma il giorno dell’arrivo di Lukaku. A distanza di quasi due settimane a sfogarsi sui social è stato un utente, che si è qualificato come pilota Ryanair: "Quasi 2 settimane - ha scritto - dal giorno in cui questa gente senza cervello e rispetto per nessuno ha deciso di salire sulle auto parcheggiate all'aeroporto di Ciampino da persone, come me, che stavano lavorando”. A corredo del testo, l’utente ha postato su Facebook alcune foto della sua auto gravemente danneggiata. “Io mi ritrovo con la macchina (con 9.000 euro di danni) - spiega - ferma sotto casa perché con tutto il vetro rotto non è marciante".