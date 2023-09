Lukaku inedito: racconta tutta la verità tra Roma, amore e figli

Romelu Lukaku come non si era mai raccontato. Prima della partita tra il suo Belgio e l'Estonia, l'attaccante della Roma è stato intervistato in un podcast insieme al compagno Jan Vertonghen. E, per la prima volta, ha voluto svelare qualche particolare del suo mondo: i figli, la mamma, l'amore. E poi la Roma: Lukaku ha raccontato che, ovunque sia, la famiglia lo segue sempre e lui vuole fare di tutto per non perdersi neppure un momento importante della vita dei bambini e della madre. Ecco le sue parole: "Faccio di tutto per i miei figli e mia madre. Se sarà necessario fare qualcosa per loro (anche adesso che è a Roma e ha cambiato vita, ndr), lo faremo immediatamente. Non ho perso un solo primo giorno di scuola per il mio figlio maggiore. Anche quando ero all'estero e dovevo allenarmi. Al suo primo allenamento di calcio ero sempre lì. Non mi sono perso nulla. Oppure anche per mia mamma, se non si sente bene o se vuole qualcosa allora ci sono subito. Loro sono sempre lì per me, quindi è logico che io sia sempre lì anche per loro”.