Roma furiosa ma la Primavera è condannata: cosa dice il regolamento

Una penalità definita "ingiusta", che ha fatto infuriare la Roma. La sconfitta a tavolino per 3-0 inflitta alla Primavera contro l'Empoli, che ha ribaltato la vittoria giallorossa sul campo per 5-3, costa troppo cara ai ragazzi di Guidi che vedono così dimezzare il proprio punteggio pieno in classifica dopo appena due giornate di campionato. A finire nel mirino del giudice sportivo il cambio tra il francese Louakima (2003) e il centrocampista estone Vetkal (2004), avvenuto nel corso del primo tempo. Il nuovo regolamento infatti consente di schierare "massimo sei giocatori del 2004 che possono essere impiegati contemporaneamente in ciascuna gara, più un solo calciatore fuori quota senza limite di età, oltre ai sei". La Roma, quindi, era scesa in campo con sei 2004 (Pagano, Pisilli, Keramitsis, Chesti, D’Alessio e Cherubini), più Louakima, cioè il fuori quota senza limite di età. E quando il francese è uscito, lasciando il posto a Vetkal, la squadra romanista si è ritrovata con sette 2004 contemporaneamente in campo. Una mossa definita "illegittima" dal giudice che ha accolto positivamente il ricorso dell'Empoli poiché: "Vetkal non aveva titolo per entrare in campo e prendere attivamente parte al giuoco, dal momento che aveva già in tale gara impiegato il proprio 'fuori quota' consentito dall’art. 8 del Regolamento".