Nuovo sponsor per la Roma: ecco quanto guadagna

ROMA - Enel è il nuovo official energy partner dell'As Roma per accompagnare il club giallorosso "nel percorso di sostenibilità grazie a servizi e soluzioni integrati per l'elettrificazione dei consumi e l'utilizzo di energia rinnovabile". Lo rendono noto il gruppo energetico e la società calcistica in un comunicato congiunto spiegando che "grazie a questo accordo Enel sarà presente allo stadio Olimpico di Roma con il logo che comparirà sui Led a bordo campo, sui maxischermi e sui backdrop utilizzati per le interviste pre e post-partita durante i match casalinghi di Serie A e Coppa Italia dei giallorossi". "Le persone, i clienti e gli stakeholder di Enel, insieme alle proprie famiglie, vivranno da vicino tutto lo spettacolo e le emozioni di una partita di calcio grazie ai pacchetti personalizzati messi a disposizione dall'As Roma" precisa la nota. L'accordo tra Roma ed Enel avrà durata triennale e porterà nelle casse del club giallorosso una cifra che si aggira intorno ai 4 milioni di euro.