Dybala festeggia con una cena a base di asado: con chi era e dove è andato

ROMA - Dopo la scorpacciata di gol all'Olimpico contro l'Empoli, giusto premiarsi anche con una bella mangiata al ristorante. I due campioni del mondo in carica Paulo Dybala e Leandro Paredes hanno deciso di festeggiare il roboante successo per 7-0 sui toscani con una tappa a un ristorante argentino della Capitale, così da gustarsi un buon asado che ha permesso loro di sentirsi a casa.

Cena a base di asado per Dybala

A certificarlo ci ha pensato la foto postata sul proprio profilo Instagram dal ristorante in questione, il Gauchos, in cui si vede lo chef in compagnia di Paulo Dybala. Dopo una prestazione da 8, in fondo per la Joya era giusto concedersi anche un piccolo premio.